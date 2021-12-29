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【AAPL】防Meta等對手挖角　蘋果罕有豪派花紅高達140萬

環球政經 18:08 2021/12/29

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據《彭博》引述知情人士報道，為了留住人才，蘋果公司（Apple, AAPL）罕見向一些工程師發派發放可觀的股票花紅。

據知情人士透露，該公司上周向矽設計、硬件、部分軟件和運營部門的一些工程師發放了限制性股票花紅，並有四年鎖定期，以防止員工跳槽去其他科企。獎金價值約5萬美元（約39萬港元）到18萬美元（約140萬港元）不等。當中，大部分工程師獲得價值約8萬美元（約62萬港元）、10萬美元（約78萬港元）或12萬美元（約93萬港元）的股票。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

報道指，蘋果正在與矽谷及其他地區的公司展開人才大戰，當中Facebook的母公司Meta（FB）的威脅最高。在過去幾個月，Meta已從蘋果挖走了約100名工程師，不過，蘋果亦在Meta挖走數名關鍵員工。

兩家公司都計劃在未來兩年內發布重要硬體產品，在未來很有可能在增強／虛擬現實 （AR/VR）、耳機和智能手錶等領域上成為競爭對手。

蘋果公司的代表拒絕置評。

【延伸閱讀】全球晶片荒持續　分析師推介13隻平價美股　【下一頁

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同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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