【人幣滙價】中美專家鬥牛 大好友睇人民幣明年闖6.2

▲ 明年若美國開始加息將不利非美貨幣，但中美專家仍看好人民幣的走勢。

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人民幣滙價今年約升2%，是鮮有的外幣逆市可抗衡強美元，因美滙指數年初至今累升約7%，相比歐元插水約7%、日圓更急瀉約一成，凸顯人民幣的抗跌力。在岸價兌美元今午（12月29日）暫報6.37，展望2022年，中美專家鬥牛，大好友是光大新鴻基的滙市專家，料明年人民幣上試6.2高位。至於放眼長線，則以花旗最牛，估計長遠目標或闖5.6新高。綜合分析指，人民幣的息差優勢續支持滙價穩中有升。

光大新鴻基外滙策略師黃俊能今早回應本報查詢指，料在岸價於2022年的高低位介乎6.2至6.6，明年底目標價高企在6.3，現水平約於6.45值得分段低吸。

人幣中長期定存息最高享2.8厘【下一頁】

黃俊能續看好人民幣的主因有二，首先，相信貨幣政策於明年是其中一個左右外滙巿場走向的一個重要關鍵，現時以內地的幣策最為穩定，人民銀行在剛過去的2022年工作會議中，重申需增強人民幣滙率彈性，保持滙率在合理均衡水平上的基本穩定，穩步提高人幣國際化水平。而12月中人行上調外滙存款準備金率2個百分點至9%。消息雖令人幣回軟，但相信此舉只是想暫緩人幣近期較為急速的升勢，並非想壓低人民幣的匯價。

其次，包括中國在內的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）將於2022年1月生效，作為區內最大的經濟體，內地自然會成為協定的核心，所以以人幣作為貿易中介將更為有效。同時協定有效舒緩明年國內出口放緩的情況，帶動整體貿易盈餘，相信亦有助支持人幣表現，遂預期人幣於明年表現仍會較其他主要貨幣更為穩定，並有進一步上升的空間。而在穩定為主調的政策框架下，人幣將以循序漸進的方式逐步上升，波幅將較往年為低。

不過，黃俊能提醒，由於美國高通脹持續，巿場預料聯儲局於明年初將會加快收緊貨幣政策，令美元仍進一步上升，間接限制人民幣的升幅，同時亦帶來買入人民幣的機會，故可考慮於6.45開始分段吸納。

儲局料明後年各加息3次【下一頁】

花旗銀行財富管理高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，美滙指數料於3個月上試98.22才見頂稍回，未來半年及1年預期為97.565，長遠目標是96.4。

至於年初至今在岸價兌美元約升2%，陳正犖暫維持未來3個月、半年至一年人民幣高見6.35，長期目標是5.6。信銀國際首席經濟師卓亮預期，明年人民幣上落區間在6.3至6.55，明年底目標為6.45。

此外，總覽過去一年，人民幣穩中偏強，今年5月及12月當滙價試衝6.35高位，人行即調高外滙存款準備金率，市場解讀6.35是紅線政策底，中短期難再衝破此關口。另方面，投資者亦緊盯CFETS（中國外滙交易系統）的變化，外電指，人民幣CFETS籃子調整窗口將近，彭博根據滙總數據計算顯示，若今年官方決定調整CFETS籃子，歐元權重有可能首次超越美元，成為名義權重第一的貨幣。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪