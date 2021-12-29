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旺角雋薈盡推最後50伙　折實最平351萬起　鐵定本周日起賣樓　全盤120伙盡數推出

股樓投資 17:35 2021/12/29

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由益兆集團及俊和發展合作發展的旺角豉油街新盤雋薈加推至價單第2號，盡推項目餘下50伙，並宣布本周日（1月2日）起進行首輪銷售。加推單位全屬開放式間隔，實用面積由152至228平方呎不等。

價單第2號整批50伙，價單定價由390.4萬至729.4萬元，價單呎價則介乎25,212至35,156元。新一批單位繼續提供最高10%折扣優惠，以最高折扣率計，折實後售價由最平351.36萬元起，至最貴656.46萬元，折實呎價則由22,691至31,640元，平均呎價為25,562元。

雋薈示範單位

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今批單位中，入場單位為9樓D室，實用面積152平方呎，折實售價為351.36萬元，實用呎價23,118元；而售價最高的單位，為26樓A室，實用面積228平方呎，外連104平方呎天台，折實售價656.46萬元，實用呎價28,794元。

雋薈是次加推50伙，連同早前公布首張價單的70伙，即項目全盤所有120伙單位皆已推出，發展商宣布，將於周日（1月2日）起將全部120伙推出作首輪銷售，出售地點為九龍旺角上海街555號香港康得思酒店7樓，銷售不設大手時段，每位客人最多可選購兩個單位；項目將於本周五（31日）下午5時截票。市場消息指，項目自上周三（22日）起收票，7日累收約360票，以已推出的120伙計，超額認購2倍。項目位於旺角銀城廣場3樓的示範單位現正開放予公眾參觀。

同場加映︰【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

雋薈首張價單詳情

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撰文 : 謝昕蕎

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