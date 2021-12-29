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【美股焦點】印度富士康工廠爆員工食物中毒、遭蘋果列入觀察名單　鴻海：正重組當地管理層

股市 16:20 2021/12/29

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【美股焦點】印度富士康工廠爆員工食物中毒、遭蘋果列入觀察名單　鴻海：正重組當地管理層

蘋果（美：APPL）供應商鴻海科技（台：2317）位於印度南部城鎮Sriperumbudur 、有份組裝iPhone 的富士康工廠爆發員工食物中毒事件，引發工人抗議，蘋果據報已將該印度工廠列入觀察名單，將繼續密切關注情況，並會派遣獨立審計師到富士康印度工廠進行額外的詳細評估。此外，鴻海科技則表示，正在重組印度Sriperumbudur 工廠的當地管理團隊。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水走資分析 捕捉異動股：香港興業、上實城市開發、中國中藥、大唐新能源及稻草熊娛樂

蘋果傳在印度試產iPhone 13 擬在印度生產最暢銷型號，看【下一頁】

蘋果沒有詳細說明列入觀察名單有何後果，但去年另一家供應商緯創資通（台：3231）同樣在印度南部的工廠被列入觀察名單時，當時公司透露，在解決工人待遇問題之前，不會授予緯創資通新業務。

富士康發言人周三（29日）表示，正在重組其當地管理團隊，並立即採取措施改善設施，並補充說，所有員工將繼續獲得報酬，同時進行必要的改善措施以重開工廠。蘋果發言人周三表示，鑑於最近對富士康 Sriperumbudur 的食品安全和住宿條件感到擔憂，已派遣獨立審計員評估宿舍的條件。

蘋果表示，已發現部分供員工使用的偏遠宿舍和餐廳不符合其要求，正在與供應商合作以確保採取一套全面的糾正措施，確保設施符合蘋果嚴格的標準。

有分析指，工廠關閉對蘋果的影響預計很小，該工廠生產 iPhone 12 機型並已開始試生產 iPhone 13，但從長遠來看，這家工廠具有戰略意義，因為中美貿易緊張局勢，蘋果試圖減少對中國供應鏈的依賴。

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編輯：李哲毅

美股 台股 蘋果（Apple，美：AAPL） 富士康 鴻海 iPhone 13 iPhone 12

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