【母嬰需求】新世界旗下醫療業務開設高端月子會所　首間進駐K11 ARTUS

▲ 高端月子會所首個服務點將入駐香港Victoria Dockside的K11 ARTUS。（Humansa提供圖片）

看準大灣區的母嬰護理產業潛力，新世界集團旗下醫療健康業務Humansa與SAINT BELLA合作，計劃在香港及中國設立4間高端月子會所。

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Humansa公布，高端月子會所首個服務點將入駐香港Victoria Dockside的K11 ARTUS，成為Humansa個人化一站式專業醫療及身心健康服務的重點項目之一。

Humansa行政總裁蘇嘉威認為，隨著消費者對生活品質的意識提高，市場上的傳統健康服務已經無法滿足新世代家庭的需求。他續指，今次與SAINT BELLA合作， Humansa會以香港為起點，推行嶄新的坐月護理服務理念，由照顧母嬰身體健康，到滿足新生家庭的身心靈需求。

SAINT BELLA是貝康國際旗下的高端母嬰護理中心品牌，與全球頂級酒店品牌合作，提供全方位坐月住宿服務，包括首創的一對一護士貼心護理、針對產後調養的月子餐單、個人管家服務等。是次在大灣區的發展將集中提供坐月住宿服務，包括照顧服務、引入母嬰品牌、產後修身，以及膳食等範疇。

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責任編輯：葉泳珊