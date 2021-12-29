【智能助理】智能助理Alexa向10歲女童提出觸電挑戰 亞馬遜緊急修復錯誤

根據BBC報導，一名 10 歲女童向亞馬遜的Alexa語音助理發問「challenge to do」時，Alexa 竟提出曾經在在 TikTok 等社群平台上非常流行卻極具危險性的「Penny Challenge」。

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Penny Challenge是將手機充電器半插入插座，然後以像1美分大小的硬幣接觸剩半截在外的充電器接頭，並在金屬接觸產生瞬間火花時立即鬆手。國外多個消防單位過去都曾指出過Penny Challenge容易引致短路，並會造成手部受傷，甚至引致觸電、火災等問題。

事件由女童的母親在個人 Twitter 帳號上分享此事而揭發，她指出當天天氣不佳，她決定與孩子待在家裡玩小遊戲，而女童向亞馬遜的Alexa語音助理提問後竟得到Penny Challenge的答案，令她感到相當震驚，而當她查詢Alexa是從何得知此挑戰時，Alexa也僅僅回答說道是在「網路上」找到的挑戰項目。

對此事件亞馬遜發出聲明指，已經更新了Alexa的服務並修復錯誤，以防止其語音助理未來推薦這類危險的活動。

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記者：鄭日棱