【內房危機】中指院：今年物管併購交易額急颷234%　標的估值平均降20%

▲ 今年物管併購交易額急颷234%

多間內房出現流動性緊張，紛出售資產套現，其中物管行業出現併購潮。據中指研究院統計數據，截至12月28日，物業管理行業今年以來已披露交易信息的併購案交易額達353.2億元，較2020年全年增長約234.15%，並頻現大額交易、上市公司收購為主等。今年以來物業管理行業併購交易案達75宗，併購方涉及36家物業公司；被併購標的估值水平較2020年平均估值下降約20%。

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世茂服務收購同系物管業務惹上交所質詢，公司回應不涉輸送利益，看【下一頁】

當中以碧桂園服務 （06098） 為行業收購大戶，年內已先後收購藍光嘉寶、彩生活 （01778） 旗下鄰里樂控股、富力物業等股權。其他則有融創服務 （01516） 收購當代置業 （01107） 旗下物業公司第一服務控股 （02107） 。

中指研究院物業事業部副總經理牛曉娟指，部分開發商短期資金周轉面臨壓力，故出售旗下物業公司。同時，物管公司有意擴展新的利潤點，實現可持續發展。

另外，有內媒引述業內人士指出，政策推動物業管理行業健康發展，料未來國資物業公司收購活躍度提升。

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