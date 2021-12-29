【公屋裝修】一家三口喜派新公屋 26萬裝修330呎單位 2眼鏡房谷大客廳 延伸地台方便湊孫享天倫樂

不少人窮盡一生的時間和精力便是希望能夠得到一個屬於自己和家人的安樂蝸，希望在久經輪候後能分配得一公屋單位，那麼若然能夠成為戶主，當然要好好的裝修設計一番。今次要介紹的單位位於深水埗的海達邨，面積為330呎，屬3-4人單位，而裝修費用為約26萬，裝修時間為3-4個月，全屋主要以簡約風格為主。

這清水樓單位的原則屬長形，有一梗廚、梗廁，但沒有梗房，因此在間隔規劃上會有較高的靈活度，而戶主在收樓時只會有簡單的水泥地，白色牆面及磚瓦。單位雖然只是居住了一家三口，當中包括戶主夫婦及其幼女，但由於他們還有一名已婚並育有一小孩的大女，並會經常到單位進行探望，因此設計師在裝修設計時也需把此納入考慮。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

戶主對單位有一定的要求，其要求單位需要間出2房，但同時客廳的空間需要夠大，能讓戶主與孫子一同在客廳中玩耍，因此要在客廳和房間的空間中取得平衡是設計師最大的難度，另外，戶主也要求單位需有足夠的儲物空間，以供收納之用。

有見及此，設計師把2間房間並排形成眼鏡房的格局，以省卻走廊的位置，使空間變得更實用，使客廳成為長方形。另外，屋內的亮眼之處是，設計師把2間房間的地台延伸至客廳，使大廳也有一淺木紋色地台，而這樣除了能提供一個足夠及休閒的空間供戶主與家人相聚外，也能大大提升儲物量。但設計師指，由於單位的樓底不高，因此在造地台時，需要注意高度避免太高。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

在裝修設計上，設計師在一入門口的位置打造了一個貼牆的落地深木紋色儲物櫃連鞋櫃，使戶主的儲物空間大增，在儲物櫃上，戶主不但能收納雜物，更能把陳列品放進玻璃展示櫃內。而戶主在近地台的牆壁塗上了天藍色及採用了淺木紋色的地板，使全屋保持簡約的感覺。

另外，設計師也有在客廳中的地台底造了一滲光效果，使全屋的感覺更溫暖和豪華，而地台的頂部也有一深木紋色的陳列架配射燈，以方便戶主擺放陳列品。

為了節省空間，2間房間也採用了趟門，當中的雙人房除了有地台外，也有2個大型白色的貼牆落地衣櫃，以提供足夠的空間供戶主作收納，而另一房間則有1個落地衣櫃連床邊櫃，以方便戶主的女兒在床邊擺放雜物。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

在廚房上，戶主打造了一個白色配木紋色的C型上下排廚櫃，以用盡廚房內的每吋空間，同時也能讓戶主在做飯時走動更靈活，而廁所則有一黑色鏡櫃連下櫃及浴屏，以造出乾濕分離的設計及增加收納空間，為了方便清潔，廁所及廚房均有做假天花。

費用（連工包料）： 清拆：約8000元 油漆：約38000元 泥水：約40000元 木工：約120000元 水電：約28000元 雜項：約26000元 合共 ：約260000元

同場加映:【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

圖片由 新居屋室內設計有限公司提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結】

延伸閱讀：

【室內裝修】小倆口花42萬裝修290呎單位 日系格調極柔和 滲光效果做出懸浮感 減低全屋壓迫感

【室內設計】18年舊居了無生氣 花80萬裝修680呎單位 拆走雜物房客廳煥然一新 小改動解決風水「衝煞」問題

【室內設計】獨居男士35萬裝修442呎單位 木系風格打造舒適小窩

【室內設計】42萬翻新681呎單位 心理學家設計「Staycation」減壓居

【室內設計】女律師首置 花37萬裝修422呎單位 榻榻米梳發配搭吊椅 盡顯簡約文青風

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀