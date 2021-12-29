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【新股IPO】商湯0020暗盤失守招股價　明日首掛是否值得入場？

新股IPO 22:07 2021/12/29

分享：

三新股暗盤，泉峰控股跑出，商湯微跌。

商湯集團 （00020） 、聖諾醫藥 （02257） 以及泉峰控股 （02285） 將在明日掛牌，二度招股的商湯集團先微升後跌，收報3.83元，跌0.5%，一手1000股帳面虧損20元。雖然商湯集團暗盤未能守住招股價，惟券商預計，相信商湯明日首掛仍有機會企穩招股價，對於中長線投資者而言，可以考慮在商湯跌穿招股價時進場。

三新股暗盤表現

公司 招股價 暗盤價 變化幅度 一手帳面賺蝕
商湯集團 3.85 3.83 -0.5% -20
聖諾醫藥 65.9 65.95 +0.1% +2.5
泉峰控股 43.6 50.25 +15.3% +665

*價格單位均為港元，數據來自輝立暗盤交易場

致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，商湯集團的概念不是差，其AI業務亦是未來長遠發展的趨勢，目前股價表現或是受制於地緣政治的影響，因此長遠而言，該股仍有上升空間。

信誠證券聯席董事張智威預計，商湯集團首掛應在招股價附近浮沉，因此若該股跌穿招股價時，可以考慮入場，搏短中線股價重回招股價水平。

另外，泉峰控股在三隻新股中跑出，該股暗盤高開一成，收報50.25元，升15.3%，一手100股帳面賺665元。聖諾醫藥開盤曾跌近一成，最終險守招股價收報65.95元，一手50股帳面賺2.5元。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】 

三新股認購詳情：

商湯集團00020超額認購4.2倍，一手中籤率60%【下一頁】

聖諾醫藥2257超額認購4.7倍，一手中籤率近22%【下一頁】

泉峰控股2285上限43.6元定價，超額認購6.3倍，一手中籤率70%【下一頁】

港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？【按此即睇】 

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：梁安琪

港股 商湯科技（00020） 聖諾醫藥－B（02257） 泉峰控股（02285） IPO

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