【新股IPO】三新股暗盤　泉峰控股2285跑出、一手賺665元　商湯0020潛水收跌0.5%

▲ 三新股將在周四（30日）掛牌，今晚有暗盤交易。

商湯集團 （00020） 、聖諾醫藥 （02257） 以及泉峰控股 （02285） 將在明日掛牌，三隻新股今日收市後均有暗盤交易。當中，在輝立暗盤中，商湯集團先微升後跌，收報3.83元，跌0.5%，一手1000股帳面虧損20元。

泉峰控股在三隻新股中跑出，該股暗盤高開一成，收報50.25元，升15.3%，一手100股帳面賺665元。聖諾醫藥開盤曾跌近一成，最終險守招股價收報65.95元，一手50股帳面賺2.5元。

公司 招股價 暗盤價 變化幅度 一手帳面賺蝕 商湯集團 3.85 3.83 -0.5% -20 聖諾醫藥 65.9 65.95 +0.1% +2.5 泉峰控股 43.6 50.25 +15.3% +665

*價格單位均為港元，數據來自輝立暗盤交易場

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三新股認購詳情：

商湯集團00020超額認購4.2倍，一手中籤率60%【下一頁】

聖諾醫藥2257超額認購4.7倍，一手中籤率近22%【下一頁】

泉峰控股2285上限43.6元定價，超額認購6.3倍，一手中籤率70%【下一頁】

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記者：梁安琪