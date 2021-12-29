【新股IPO】三新股今晚暗盤　泉峰控股2285早段升一成、商湯0020現微跌1%

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商湯集團 （00020） 、聖諾醫藥 （02257） 以及泉峰控股 （02285） 將在明日掛牌，三隻新股今日收市後均有暗盤交易。當中，在輝立暗盤中，商湯集團先微升後跌，現報3.76元，跌2.3%，一手1000股帳面虧損90元。
泉峰控股高開一成，現報49.5元，升13.5%，一手100股帳面賺590元。聖諾醫藥跌8.5%，報60.3元，一手50股帳面暫虧損280元。
|公司
|招股價
|暗盤價
|變化幅度
|一手帳面賺蝕
|商湯集團
|3.85
|3.76
|-2.3%
|-90
|聖諾醫藥
|65.9
|60.3
|-8.5%
|-280
|泉峰控股
|43.6
|49.5
|+13.5%
|+590
*價格單位均為港元，數據來自輝立暗盤交易場
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三新股認購詳情：
商湯集團00020超額認購4.2倍，一手中籤率60%【下一頁】
聖諾醫藥2257超額認購4.7倍，一手中籤率近22%【下一頁】
泉峰控股2285上限43.6元定價，超額認購6.3倍，一手中籤率70%【下一頁】
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記者：梁安琪