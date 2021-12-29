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【新股IPO】三新股今晚暗盤　泉峰控股2285早段升一成、商湯0020現微跌1%

新股IPO 16:20 2021/12/29

分享：

三新股將在周四（30日）掛牌，今晚有暗盤交易。

商湯集團 （00020） 、聖諾醫藥 （02257） 以及泉峰控股 （02285） 將在明日掛牌，三隻新股今日收市後均有暗盤交易。當中，在輝立暗盤中，商湯集團先微升後跌，現報3.76元，跌2.3%，一手1000股帳面虧損90元。

泉峰控股高開一成，現報49.5元，升13.5%，一手100股帳面賺590元。聖諾醫藥跌8.5%，報60.3元，一手50股帳面暫虧損280元。

公司 招股價 暗盤價 變化幅度 一手帳面賺蝕
商湯集團 3.85 3.76 -2.3% -90
聖諾醫藥 65.9 60.3 -8.5% -280
泉峰控股 43.6 49.5 +13.5% +590

*價格單位均為港元，數據來自輝立暗盤交易場

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】 

三新股認購詳情：

商湯集團00020超額認購4.2倍，一手中籤率60%【下一頁】

聖諾醫藥2257超額認購4.7倍，一手中籤率近22%【下一頁】

泉峰控股2285上限43.6元定價，超額認購6.3倍，一手中籤率70%【下一頁】

港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？【按此即睇】 

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】環龍控股2260周三招股　一手入場費2909元　為造紙毛毯製造商

記者：梁安琪

港股 商湯科技（00020） 聖諾醫藥（02257） 泉峰控股（02285） IPO

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