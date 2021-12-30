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【紫光重組】紫光集團600億人幣重組計劃獲債權人通過　傳戰投資金明年3月底前到位

股市 16:13 2021/12/30

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【紫光重組】紫光集團600億人幣重組計劃獲債權人通過　傳戰投資金明年3月底前到位

紫光集團近年曾大舉投資芯片半導體，但最終獲利表現不如預期，最終引發債務危機，須要進行大型重組。紫光集團宣布，昨日召開公司等七家企業實質合併重整案第二次債權人會議暨出資人組會議，重整計畫獲表決通過，管理人後續將向北京一中院提出裁定批准重組計劃的申請。此前紫光集團董事長趙偉國曾質疑紫光重組方案會將導致逾700億元（人民幣，下同）「國有資產流失」，其後紫光集團、控股股東清華控股發聲明反駁。

紫光董事長趙偉國批重組方案引發「國有資產流失」，紫光、清華反駁趙偉國併購過度肇禍，可見【下一頁】

紫光集團指，有財產擔保債權組、普通債權組及出資人組均表決通過《重整計劃（草案）》。有內媒預計，管理人將在10個工作日內向法院申請裁定重整計劃。

 

周三（29日）有內媒報道，紫光集團600億元的重整方案戰略投資金將於明年3月31日前到位，而法院作出裁定後，重整程序將會進入執行階段。在這階段，管理人將啟動國家市場總局經營者集中申報審查工作以及國防科工局軍工事項審查工作，這兩項工作是重整交割的先決條件。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水走資分析 捕捉異動股：香港興業、上實城市開發、中國中藥、大唐新能源及稻草熊娛樂

兩項先決條件滿足後，將進入實際的交割階段，應在10個工作日內將600億的戰投投資金支付到位。如果兩項審查在明年3月31日沒有完成，管理人和戰投約定600億資金亦要在明年3月31日之前到位。

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