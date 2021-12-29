【人幣定存】人幣中長期定存息最高齊享2.8厘 大行延長特惠息至明年初

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年末在即，本周六（2022年1月1日）將踏入元旦，但大行已率先延長人民幣定期存款的戰幔，把原本於本周五（12月31日）截止的特惠息，順延至明年初。花旗搶頭炮燃點戰火，剛把3個月及半年人幣定存齊享1厘年息，押後至明年1月8日才到期。可是，2021年倒數之際，市場無心戀戰，今天（29日）暫僅華僑永亨及大眾銀行再調低短存息，這兩行更是兩連減。

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此外，盤點今年人民幣定期存款息率的戰況，為一眾外幣中競爭最激烈，致令破頂息頻現，當中又以3個月或以下的短存為主戰場，甚至連大行也應戰，且有4大特色，第一，大行勇進：過往中小行較進取加息吸存，但今年罕現龍頭行更積極，而轉捩點要數9月，當時滙豐（HSBC）把7天人幣定存年息加至11厘，取代中資行膺當時的高息王。未幾，恒生 （00011） 更把相同人幣短存年息加至12厘。至於素來打高息牌的南商，10月13日勁加7天人幣定存年息3.88厘至13.88厘而稱霸。約一個月後，富邦也追趕加息快車，更驟加同存期人幣定存年息5.08厘至追貼中資行冠絕全城的息率。

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人幣7天定存最高息13.88厘【下一頁】

第二，超高息頻湧現：市面不僅是超短存有特高息，1個月人幣定存年息亦乍現破頂息，如招商永隆突推年息5厘，打破富邦雄霸多時的4.88厘而晉級高息王。

第三，短中長息劃一：業界在波動市為要盡攬避險的閒資，今年也破天荒出現不同存期、年息卻趨同的異象，如華僑永亨的3個月、4個月、半年及9個月人幣定存年息皆劃一報2.68厘，富邦則由3個月、半年及一年人幣定存息率俱為2.8厘。

第四，壓軸加息戰：中資行往年臨近年結通常倒數一周，才發力推快閃特惠息。可是，今年早自12月初大行已再玩突擊，滙豐勁加3個月、半年及1年人幣定存息率0.5厘，新息率齊報兩厘，翌日中銀香港 （02388） 也作相同加幅，令其短中長息跟滙豐看齊。

港元定存罕現10厘高息【下一頁】

總結眼下各存期人幣定存的高息榜，7天年息呈雙冠王，南商及富邦同為13.88厘，1個月年息是招商永隆及富邦的5厘。3個月期年息更現4冠王，騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲旗下虛擬銀行、富融（Fusion Bank）有2.8厘，集友、恒生 （00011） 及富邦亦提供相同存息。半年是集友的2.9厘奪冠，1年期息率冠軍，富邦和南商同為2.8厘，南商更以每月預付利息添賣點。

展望2022年，專家預期人民幣滙價或見頂，在岸價兌美元在6.35為政策底的紅線，市料同業或須繼續保持高息，冀逆市增競爭力。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪