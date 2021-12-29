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慶英女王登基70周年 皇家鑄幣廠打頭炮推紀念幣

環球社會熱點 16:45 2021/12/29

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英女王明年登基70周年，英國皇家鑄幣廠將推出兩款慶祝英女王白金禧年的紀念幣，包括5英鎊（約52港元）及50便士（5.2港元）紀念硬幣，其中更是首次推出50便士的王室紀念幣，刻有英女王在位至今的年份，即1952年至2022年。

英男持十字弓闖溫莎堡 事前錄片揚言暗殺英女王報復 【下一頁】

皇家鑄幣廠紀念幣部門主管麥克倫南（Clare Maclennan）表示，為了紀念英國在位時間最長的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），首次以英國最受歡迎、最值得收藏的50便士推出英女王紀念幣作慶祝。

50便士紀念幣由Osborne Ross設計，刻有英女王在任年份、王冠以及其名字簡寫，並寫上英女王在位年份1952年至2022年，處處可見特色。至於5英鎊紀念幣由伯格達爾 （John Bergdahl） 設計，刻有王冠及盾牌，同樣寫有英女王在位年份。

兩枚紀念幣都刻有「奉獻此生來服務」（serve you all the days of my life）的字句，表達英女王在位70年。

英女王懷緬菲臘親王 聖誕講話擺滿兩人回憶 【下一頁】

事實上，為紀念英女王登基60周年，皇家鑄幣廠當年亦鑄造一枚5英鎊紀念幣，上面刻有英女王兩幅肖像。

此外，皇家鑄幣廠亦推出另外3款紀念幣，包括一枚印有英國二戰傳奇歌手Dame Vera Lynn肖像的2英鎊幣、發明家Alexander Graham Bell逝世一百周年2英鎊紀念幣及紀念明年在伯明翰舉行的大英國協運動會的50便士貨幣。

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責任編輯：郭麗明

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