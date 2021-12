慶英女王登基70周年 皇家鑄幣廠打頭炮推紀念幣

英女王明年登基70周年,英國皇家鑄幣廠將推出兩款慶祝英女王白金禧年的紀念幣,包括5英鎊(約52港元)及50便士(5.2港元)紀念硬幣,其中更是首次推出50便士的王室紀念幣,刻有英女王在位至今的年份,即1952年至2022年。

皇家鑄幣廠紀念幣部門主管麥克倫南(Clare Maclennan)表示,為了紀念英國在位時間最長的英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II),首次以英國最受歡迎、最值得收藏的50便士推出英女王紀念幣作慶祝。

50便士紀念幣由Osborne Ross設計,刻有英女王在任年份、王冠以及其名字簡寫,並寫上英女王在位年份1952年至2022年,處處可見特色。至於5英鎊紀念幣由伯格達爾 (John Bergdahl) 設計,刻有王冠及盾牌,同樣寫有英女王在位年份。

兩枚紀念幣都刻有「奉獻此生來服務」(serve you all the days of my life)的字句,表達英女王在位70年。

事實上,為紀念英女王登基60周年,皇家鑄幣廠當年亦鑄造一枚5英鎊紀念幣,上面刻有英女王兩幅肖像。

此外,皇家鑄幣廠亦推出另外3款紀念幣,包括一枚印有英國二戰傳奇歌手Dame Vera Lynn肖像的2英鎊幣、發明家Alexander Graham Bell逝世一百周年2英鎊紀念幣及紀念明年在伯明翰舉行的大英國協運動會的50便士貨幣。

