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【內房危機】接獲香港法院傳訊令狀 中國奧園被索償1.3億美元債務

股樓投資 16:01 2021/12/29

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中國奧園 （03883） 公布，接到由香港高等法院原訟法庭於12月23日發出的傳訊令狀連同申索背書，香港花旗銀行及Nine Masts Invest Fund為原告，而公司及其全資附屬樂添投資為被告，原告向被告申索1.31億美元債務及應計利息與費用。

同場加映  【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

 

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奧園指，申索為一份信貸協議聲稱的違約事件，樂添為借款人而奧園為擔保人。公司指由於令狀包括的細節有限，正尋求財務及法律顧開的意見，評估申索理據及決定是否作出抗辯，維護自身權利。奧園認為指申索結果不會對業務、業績及或財務狀況構成重大不利影響，同時重申正與顧問勤勉合作，與相關債權人溝通，以尋求盡快落實公平對待債權人的補救方案，保護債權人及其他持份者權益。

中國奧園今日跌近一成，迫近1個月低位。

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撰文 : 謝克迪, CFA

美元 中國 港股 經濟 中國奧園（03883）

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