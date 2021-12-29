【科研產業】理大夥美國馬里蘭大學設產品可靠性暨系統安全研發中心　預防產品故障

▲ 香港理工大學及美國馬里蘭大學帕克分校（UMD）合作成立產品可靠性暨系統安全研發中心（CAiRS），研發中心現時與28間本地企業簽定合作協議，共同研究提升產品和系統的可靠及安全，參與企業包括九巴、煤氣、德國寶等。（梁偉榮攝）

行政長官林鄭月娥在新一份施政報告中提出InnoHK，以提升香港科研地位。香港理工大學及美國馬里蘭大學帕克分校（UMD）合作成立產品可靠性暨系統安全研發中心（CAiRS），研發中心現時與28間本地企業簽定合作協議，共同研究提升產品和系統的可靠及安全，參與企業包括九巴、煤氣、德國寶等。

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CAiRS現時就5個範疇展開研究，包括異常檢測與症狀監測、產品健康管理的創新診斷、剩餘使用期限預測、安全保障（提升功能安全），以及數據可靠性，延伸共15個項目。這些項目應用範圍非常廣泛，包括機械人、醫療器材、運輸、電訊、微電子產品及其他與先進製造相關的範疇。

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產品可靠性暨系統安全研發中心（CAiRS）總監及執行董事容錦泉表示，研發中心採用人工智能（AI）的系統健康評估方法，以確保可靠性及安全性。容又指，CAiRS的目標是透過識別和獲取與（工序和產品）可靠性和安全性有關的有用數據；開發不同的人工智能技術，以獨合上述知識差距，形成行業大數據；集成數據驅動模型（Data-driven Models）和故障物理（Physics of Failures）方法，並應用於不同行業的數據中；開發關鍵部件和系統的故障預測算法；及建立產品壽命預測，以及質量預測的實用模型。

香港電子業商會會長吳自豪表示，業界非常樂見CAiRS的成立，並成為匯聚眾多科研專才的平台。CAiRS透過運用人工智能進行可靠性和安全性分析，與業界一同推進產品或品牌的發展，幫助香港成為備受推崇和信賴的「國際品牌」。深信未來業界與CAiRS會繼續合作無間，令香港成為具國際權威的重點研發中心。

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記者：廖淑瑩