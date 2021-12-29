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【網絡安全】密碼管理工具疑遭黑客入侵　LastPass：未有成功入侵跡象

科技 16:30 2021/12/29

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不少用戶因為擁有多個帳戶和繁複冗長的密碼難記，選用密碼管理工具如。據外媒 《AppleInsider》報道，來自密碼管理服務商LastPass的用戶表示，收到未經授權的「嘗試登錄」報告，懷疑LastPass遭黑客入侵，並存有數據洩漏風險。

報道指，出現疑遭黑客入侵情況的大多是已有一段時間沒有使用LastPass帳號的用戶，亦沒有變更密碼。另有多名Hacker News論壇的用戶表示，有人嘗試從不同國家登入他們的主密碼，即使修改密碼，情況也沒有改善。

【語音助理】亞馬遜Alexa出大錯　建議女童接受「硬幣挑戰」險觸電

【網絡安全】三星Galaxy Store出現漏洞　散播惡意軟件

據LastPass發言人最新回應指，事件涉及使用電子郵件地址和密碼登錄的惡意嘗試，密碼均是黑客從非LastPass的第三方服務漏洞中獲得的。

目前LastPass全球用戶數超過3,000萬名，擁有8.5萬間企業客戶，提供免費密碼管理服務，可用於網頁版或行動裝置。LastPass發言人強調，目前沒有任何跡象表明帳戶被成功入侵， 或服務被未經授權的一方破壞。該服務商未來亦會定期監測這類活動，確保用戶數據得到保護。

【私隱安全】東京警方遺失兩磁碟　涉38名市民個人資料

責任編輯：殷凱怡

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