【HKTV Mall】香港科技探索因疫情不確定性 終止入股印尼電商

本港網購平台HKTV Mall母公司香港科技探索(01137)其中一項海外投資突告觸礁。集團宣布，有關旗下公司Shoalter認購印尼電商平台PT KHD少數股份，股份認購協議訂約方同意終止股份認購協議及擬進行之交易，而電子商貿方案協議亦因此不會生效。香港科技探索未受有關消息影響，全日收報8.14元，上升0.5%。

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香港科技探索指出，終止股份認購協議因鑒於新型冠狀病毒疫情造成的持續不確定性，尤其是未來的旅遊及檢疫限制，訂約方在開展策略性業務合作的所有必要工作無法執行或於商業上不可行，包括視察PT KHD配送設施、硬件系統及於當地進行會議以詳細了解PT KHD於當地的業務營運，用於Shoalter為PT KHD實行的電子商貿方案系統等。該集團指，有關終止並無對其財務狀況及業務經營造成任何重大不利影響。

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