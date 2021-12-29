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【語音助理】亞馬遜Alexa出大錯　建議女童接受「硬幣挑戰」險觸電

科技 15:43 2021/12/29

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智能生活為我們帶來方便，但這些智能產品亦會有出錯的時候。日前，亞馬遜（Amazon）推出的語音助理Alexa竟向一名10歲女童提供一項致命的挑戰。

據BBC報道，日前一名母親Kristin Livdahl在社交媒體Twitter上表示，最近與女兒玩遊戲時，女兒向Alexa詢問建議。 Alexa提出將手機充電器大約插入牆上電掣插座的一半，然後用硬幣接觸暴露的插腳。

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「硬幣挑戰」於網上廣泛流傳

據指，Alexa在網上尋找到「The Penny Challenge」。這個挑戰大約在一年前開始在 TikTok 和其他社交媒體網站上流傳，需要玩家把金屬導電並將其插入帶電的電源插座，在金屬接觸產生火花時立即鬆手。然而，這挑戰會引起火災和危害生命安全。

所幸的是，女童的母親及時制止Alexa，阻止女兒接受此致命的挑戰，否則後果不堪設想。亞馬遜表示已經迅速採取行動來修復問題，而且更新了Alexa，以防止同類事情再次發生。

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責任編輯：吳嘉雯

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