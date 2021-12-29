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【能源效益】周五起全面實施新能源效益標籤　估計每年可節省約3億度電

理財智慧 15:36 2021/12/29

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機電工程署今日（29日）宣布，由周五起本港供應的獨立式空調機、抽濕機和慳電膽，均須貼上按新能源效益級別標準評級的能源標籤，鼓勵供應商引進更高效能的型號，方便消費者選購更節能的產品。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

新能源效益級別標準推行後，估計每年可節省約3億度電，相當於每年可減少約21萬公噸碳排放。

現有及新評級標準可於能源標籤上「參考編號」一欄分辨。現有級別標準下獨立式空調機、抽濕機及慳電膽的參考編號的首個字母分別為「C」、「D」、「L」；而於新級別標準下的標籤，新參考編號會於字母前加上 「U2」作為識別。

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政府去年修訂《產品能源標籤實務守則》，提升上述三類產品的能源效益級別標準約35%，所設一年寬限期明日屆滿。

 

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撰文 : 陳楚琨

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