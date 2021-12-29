【美股焦點】Rivian宣布推遲交付　大電池皮卡要等到2023年

Rivian（RIVN）行政總裁RJ Scaringe 周二（29日）在發給客戶的郵件中表示，其配備大型電池組的電動皮卡和運動型多功能車（SUV）的交付時間將推延至2023年。消息傳出後，Rivian股價周二收盤大跌近3.9%。

RJ Scaringe 表示，美國和加拿大地區顧客預購約7.1 萬輛 R1T 皮卡和 R1S SUV，當中大部分都訂購配備小型電池組的車款。Rivian表示，為了服務最大數量的預訂用戶，將在明年優先制造配備大容量電池組Adventure Package車款。

Rivian 周二股價收盤下跌 3.9%，至 102.87 美元。

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Rivian在12月中旬發布了上市後的第一個季度業績，Scaringe在財報中概述公司面臨的生產挑戰，包括全球供應鏈限制、疫情、勞動力市場緊張以及電池模塊生産問題。

Rivian 已經交付了其生産的652輛汽車中的386輛，包括皮卡和SUV。Rivian 表示，將在2022年初為客戶的Rivian帳戶上推出一項功能，該功能將顯示他們當前的預計交貨時間。

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責任編輯：黃苑筠