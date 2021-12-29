【ET講股通】孫運喜：承接無力港股殘（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股偏軟低開26點後反覆向下，恒生指數半日跌204點，報23075點，半日成交僅337.5億元，港股尾市跌近270點，下試23000點關口，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；新東方在綫 （01797） 挫兩成；本港地產股逆市靠穩，新世界 （00017） 升逾1%。步入年末，港股會殘到尾？iMoney主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

Timecode

00:00 - 港股今日市況速覽

02:40 - 歐美OMICORN疫情持續嚴峻 但對外圍市場影響輕微

05:40 - 新經濟股承接無力 繼續成為跌市元兇

06:11 - 騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 被大行調低目標價市場對高估值股份有憂慮成拋售對象

08:19 - 土炮股繼續有承接支撐大市

10:41 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 前景如何？ 甚麼位置入手？

14:08 - 觀眾問股：時代電器 （03898） 43元有貨，股價可以上望多少？

18:16 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 275入貨，如何部署？

22:19 - 阿里巴巴 （09988） 或因年尾執倉被拋售 14天RSI近30屬超賣水平

24:33 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41元有貨，可向望多少？

27:50 - 觀眾問股：快手 （01024） 有反彈機會？

30:37 - 觀眾問股：中國龍工 （03339） 4元買入上 望多少？

32:03 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 長線可入手？

33:53 - 觀眾問股：開拓藥業 （09939） 45元有貨，如何部署？

35:37 - 港股今日市況速覽

36:30 - 個股推介：新意網集團 （01686）

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港股下試23000關，恒指全日收報23086點，跌194點；大市成交非常淡靜，僅錄得629億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股如期在保歷加通道下方整固，惟外圍形勢未算糟糕。

首先，疫情感染方面，美國單日新增51萬宗確診，法國18萬宗，英國13萬宗，惟歐美股市未受壓，市場認為Omicron「無料到」，反映市底強。其次，歐美多國堅拒封城或加強限制措施，顯示對疫情有信心，市場認為最壞時間已經過去。

然而，港股自身承接力不足。新經濟股「大減價」後，依然未見回穩，騰訊 （00700） 跌1.2%，阿里巴巴 （09988） 跌2.6%。高盛下調騰訊目標價，國信證券亦大削港交所 （00388） 目標價，引發市場對高估值股份的憂慮。年結在即，或有基金減持弱股。

本地股表現較硬淨，或與資金流出高估值板塊，轉投低估值板塊有關。新地 （00016） 升0.2%，領展 （00823） 升0.1%，港鐵 （00066） 升0.5%；內銀股亦靠穩。

展望後市，相信在年結前，大市成交不會有太大起色，恒指續在保歷加通道下方整固。

潛力股可留意新意網 （01686） ，股價升0.3%至7.3元，走勢突破頭肩底，升近主要阻力後回軟，可待考驗重要支持7元或6.9元後，重展升浪時再吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰比亞迪、時代電氣、阿里巴巴、海螺水泥、快手、中國龍工、騰訊、開拓藥業︰立即觀看】

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