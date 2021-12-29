南韓外長：美韓就終戰宣言草稿達成共識

《朝鮮停戰協定》於1953年簽署，象徵韓戰（又稱朝鮮戰爭、抗美援朝）告一段落，但參戰各方至今仍未簽署終戰宣言，正式完結戰爭。南韓政府近日宣布，與美國已就終戰宣言的草稿達成共識。

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南韓外長鄭義溶周三（29日）表示，南韓已與美國就韓戰終戰宣言的草稿達成共識，並指他與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在本月初，於英國利物浦舉行的七國集團（G7）外交和發展部長會議上相互確認共識。

雖然美韓就終戰宣言達成共識，但《韓聯社》指成果仍取決於北韓方反應，鄭義溶指現時正積極探討如何促使北韓重返談判。北韓現時正舉行勞動黨第8屆四中全會，鄭義溶表示正密切關注。

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至於終戰宣言草稿內容，鄭義溶稱具體內容現階段難以對外公開，中國亦未向南韓轉達北韓的相關立場。雖然北韓對終戰宣言提議做出一系列迅速而積極的反應，但鄭義溶指韓方希望朝方做出更加具體回應。

被問及會否利用北京東奧，舉行與北韓及中國的三邊或雙邊首腦會談，鄭義溶回應指政府曾希望藉北京東奧改善兩韓關係，但承認現時非常難實現，只強調南韓政府不會放棄改善關係的機會。

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責任編輯：吳漢培