【免費乘車】紀念梅艷芳忌辰 電影公司12月30日請市民免費搭電車

電影《梅艷芳》由11月12日上映至今，票房近6000萬港元，明天(30日)為梅姐離世18周年，製作該電影的安樂影片會在當天，包起全綫超過130班次電車，舉辦電車免費乘車日，讓市民當日免費乘坐。

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安樂影片將在明天，以「情懷未變 依然掛念」為主題請香港市民坐電車，作為《梅艷芳》送給港人的一份禮物，而且明天下午，電影《梅艷芳》女主角王丹妮、導演梁樂民和電影公司老闆江志強更會現身，一同坐上電車向市民道謝。

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電影《梅艷芳》創下多項紀錄，當中包括年度中文電影開畫票房、年度中文電影單日票房、年度中文電影總票房、近五年中文電影票房、連續超過一個月票房及Google 2021年度熱搜電影。

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責任編輯：羅浩濂