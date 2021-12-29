港大經管學院數字經濟及金融科技研究重大突破 獲國家基金批1200萬元人民幣資助

數字經濟及金融科技是近年市場發展重點，本港學術界在這方面的研究絕對能達國際水平。港大經管學院的研究團隊，早前經香港大學深圳研究院申請的主題研究項目「數字金融市場反壟斷和風險雙重規制」，獲國家自然科學基金委員會批出資助，直接經費達 1,200萬元人民幣，標誌港大經管學院在數字經濟和金融科技研究取得重大突破。

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香港大學深圳研究院聯同復旦大學、北京大學、中國科學院大學，以及山東大學，以「數字經濟反壟斷理論與政策研究」共同申請是次國家自然科學基金重大項目的資助。研究為四個獲得資助的項目之一，而港大經管學院研究團隊負責的研究題目為「數字金融市場反壟斷和風險雙重規制」為該重大項目的其中一個子課題。

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港大經管學院副院長林晨教授表示：「很榮幸獲得國家自然科學基金委員會資助，並為港大經管學院作出貢獻。是次項目將加快金融業改革創新，有助金融行業轉型，並將促進數字技術與實體經濟的融合，對本港以及內地的金融業發展提供重要的參考，長遠有助促進香港以至國家的數字經濟及金融科技發展。」

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是次研究團隊成員包括：港大經管學院林晨教授、李晉教授、劉挺軍教授、劉洋博士、盧方舟博士、羅曄博士及太明珠博士，團隊將從數字經濟和金融市場入手，完善數字經濟背景下的壟斷與競爭理論，建立具有數字金融的銀行理論，同時探索新數據訊息與用戶隱私數據對金融信貸決策品質的影響，以界定收集個人資訊的「最小範圍」，為資訊保護定下法律邊界。研究亦構建新型金融競爭指標，探索數字金融規制與反壟斷規制對金融創新、共同富裕、實體經濟增長和系統性風險的影響，冀能為政府推動數字經濟反壟斷監管、增強金融穩定提供重要的理論支持、實踐指導和政策參考。

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國家自然科學基金委員會於今年8月發布「十四五」第一批關於九個科學部的78個重大項目指南，其中管理科學部發布共七個重大項目指南，並擬資助四個重大項目。國家自然科學基金重大項目主要包括科學前沿和國家經濟、社會、科技發展及國家安全的重大科學問題，通過超前部署，匯集創新力量，開展跨學科研究和綜合性研究，從而提升國家基礎研究創新能力。作為國家自然科技基金最高級別的項目之一，重大項目的設立、論證和遴選過程均十分嚴格。

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記者：陳詠妍