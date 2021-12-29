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【通脹高企】里拉疲弱拖累 土耳其12月通脹率或破30%

環球社會熱點 15:33 2021/12/29

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土耳其貨幣里拉近期大跌，土耳其政府推出多項措施「救市」，成效仍有待商榷。有外媒報道指，受近期里拉疲弱表現影響，土耳其12月通脹率或將達30%，是當地自2003年以來最高。有土耳其經濟專家指，明年通脹率或會繼續上漲。

經濟明年始放緩 法國央行預測  【下一頁】

土耳其統計局將於下周一（1月3日）公布12月通脹數據，《路透社》引述13位經濟學家預測，土耳其12月通脹率或將達30.6%，創2003年5月以來新高。據報土耳其在過去4年內大部分時間，通脹率一直維持雙位數增長，遠高其他新興市場同期數據。

自土耳其央行9月開始不斷減息，但當地多月的通脹率約為20%。土耳其央行曾表示，暫時性因素正在推高當地物價，並預測通脹率將在短期內有所波動。土耳其貿易商會聯盟（Turk-Is trade union confederation）表示，12月食品價格按月上漲25.75%，即按年為55%，高於11月錄得的27%，是當地自1987年以來錄得最大食品價格升幅。

英國上月通脹按年升5.1% 創10年新高 【下一頁】

土耳其經濟專家Serkan Gonencler表示，里拉貶值推高食品、主要商品及能源價格，12月或會出現單月雙位數通脹率。雖然里拉反彈或會令部分價格下降，但之前商家以更高成本購買原材料等，或會限制明年1月通脹跌幅。受1月後外匯匯率的延遲影響，通脹率更會因此上升。

《路透社》引述4名經濟專家預測報道指，土耳其到明年年底，年度通脹率將降至24.85%。

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責任編輯：李俊儀

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