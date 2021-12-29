  • 20°C
香港時間 : 20211229日 (三) 14:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費乘車】1月2日免費搭95巴士 路綫來往翠林至高鐵西九龍站 可慳近16元

理財智慧 14:23 2021/12/29

分享：

為鼓勵市民享應環保生活，自備水樽及乘搭公共交通工具習慣，九巴今日(29日)表示，市民可於周日（1月2日）無限次免費乘搭路線95，巴士來往佐敦(西九龍站)至翠林，來回車資可慳15.6元。

【本港出口】11月出口貨值升25.0% 整體出口貨值為4,744億元 【下一頁

九巴指周日與「Bonaqua®加水站」合作舉辦「Bonaqua®加水站請你搭九巴」活動，讓全港市民當日無限次免費乘搭路線95，乘客上車後毋須繳付車資。與此同時，當日下午12時至6時，乘客在佐敦海泓道佐敦（西九龍站）巴士總站的「加水站」自攜水樽購買「Bonaqua®優質礦物質水」，即送麥當勞10元現金券乙張，送完即止。

【筍工推介】衞生署請牙科手術助理員 主要協助牙醫治理病人 月薪1.7萬元至3.5萬元 【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

另外，全港90個九巴巴士站陸續增設「Bonaqua®加水站」，遍布各區的九巴巴士站及多個行山熱點，全面推動市民自攜水樽文化，輕鬆實踐「環保」生活。

 

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

著數優惠 九巴 巴士 翠林 高鐵西九龍站 香港

下一篇文章

【HKIF】從小培育STEAM人才　創新基金冀完善本港創科生態
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？
【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款