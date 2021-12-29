【免費乘車】1月2日免費搭95巴士 路綫來往翠林至高鐵西九龍站 可慳近16元

為鼓勵市民享應環保生活，自備水樽及乘搭公共交通工具習慣，九巴今日(29日)表示，市民可於周日（1月2日）無限次免費乘搭路線95，巴士來往佐敦(西九龍站)至翠林，來回車資可慳15.6元。

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九巴指周日與「Bonaqua®加水站」合作舉辦「Bonaqua®加水站請你搭九巴」活動，讓全港市民當日無限次免費乘搭路線95，乘客上車後毋須繳付車資。與此同時，當日下午12時至6時，乘客在佐敦海泓道佐敦（西九龍站）巴士總站的「加水站」自攜水樽購買「Bonaqua®優質礦物質水」，即送麥當勞10元現金券乙張，送完即止。

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另外，全港90個九巴巴士站陸續增設「Bonaqua®加水站」，遍布各區的九巴巴士站及多個行山熱點，全面推動市民自攜水樽文化，輕鬆實踐「環保」生活。

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責任編輯：羅浩濂