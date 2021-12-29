▲ 【新股IPO】商湯集團0020收市暗盤 券商料走勢如何？

商湯集團 （00020） 明日掛牌，收市將會有暗盤交易。商湯最終以招股價下限3.85元定價，一手中籤率60%，抽兩手即可穩中一手。有券商預計，商湯集團是次以招股價下限定價，或有助商湯在上市後守著招股價，預計最終該股在暗盤能夠錄得輕微升幅。

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信誠證券聯席董事張智威認為，在現時地緣政治等負面因素的影響下，仍能參與商湯集團第二次招股的投資者，相信不會是寄望短期獲利沽貨，這一因素或對商湯上市股價靠穩有幫助。他預計，商湯集團暗盤表現或會在招股價附近浮沉，最終能守著招股價，但不會錄得較大升幅，最多升一成左右。

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記者：梁安琪