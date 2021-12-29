【HKIF】從小培育STEAM人才　創新基金冀完善本港創科生態

今屆《施政報告》歷史性地撥款1,300億元，支援本地創科發展，然而本港創科發展停滯已久，凡事不能一蹴而就，研發是創科之本，而人才則是推動研發的要素，培養人才理所當然為推動創科發展重要一環。信和黃氏家族正正預視到此一大趨勢，遂於2018年創立了香港創新基金，期間推出不同計劃及課程等，務求在不同層面支援學生，培養人才，創造出更全面的創科生態系統。

香港提出要推動創科發展已講了快20年，不過一直未見有實際成果，對創科有所關注的私人機構更是少數。然而早在2014年，香港創新基金主席黃永光已預視到，創科會是未來的大趨勢，遂在3年前創立香港創新基金，冀透過為學生提供免費學習創科知識，為他們打開探索資訊科技世界的大門。

基金在推行計劃之初，深明不同階層的學生之間存在着「數位落差」（Digital Gap），香港創新基金創新聯席董事楊孟璋透露，黃永光眼見基層家庭的小朋友沒有相關資源學習，認為要幫助基層家庭，於是推行「一人一電腦」計劃，向全港小四至中三的基層學生送贈手提電腦，同時提供流動數據卡予家中未有寬頻上網服務的學生；亦為受惠學童提供綫上學習支援服務，去年受惠學生人數已增至1,019人。

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有了基本硬件才有機會讓學生探索創科知識，發展個人潛能，香港創新基金社區事務部助理總經理關樂祺表示，至今基金已推出不少課程，給予不同年級的學生參加，較「入門級」的，如小三學生可以參加「瘋狂電路工作坊」，透過使用不同的物料，如紙品、膠片、電池、夾子、LED燈泡和銅貼紙來組裝及學習電路知識，豐富科學體驗。較高年級的學生則可參加「Go Code程式小先鋒」學習編碼，40小時的課程會教授基本電腦程式設計語言，甚至可以編寫智能手機應用程式。數年來，基金已提供超過6,000個免費學額，給來自基層家庭的學生。

楊孟璋補充，「Go Code程式小先鋒」是基金的始創計劃之一，2014年時主席黃永光已察覺全世界正踏入數碼轉型，「主席發現最基本的就是編碼（Coding），不會寫程式就甚麼都做不到。今時今日，我們見到的趨勢是十分明顯的，特別是疫情爆發後，港人生活出現了翻天覆地的變化，大小事都趨向數碼轉型，這都是與編碼有關，成為很基本、必須學的技能。」所以她們亦致力提供課程，讓不同階層的學生都有學習編碼的機會。

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正因培養創科人才相當重要，港府近年亦一直提倡STEM（科學、技術、工程和數學）教育的重要性，香港創新基金的課程則多一個A（Art，藝術）--STEAM。關樂祺解釋：「其實這都是我們覺得藝術很重要，因為所以事都是來自『創造力』，因創意可以保持到好奇心，這也是我們覺得對培養創科人才很重要的事。」

為了讓學生發揮創造力，基金今年首次舉辦「香港創科展」，提供平台給予學生展示他們的創科成果。今屆創科展主題為「大想頭齊創新」，楊孟璋表示，「香港創科展」作品最重要的元素，要與生活息息相關，「我們希望藉着生活需要，去引導學生思考生活上的需要，才去設計一項包含科技元素發明。」關樂祺則坦言，希望今次藉着香港創科展，提供平台予學生展示他們的想法，「這方面我們覺得是最重要的，因為雖然過往有很多不同種類的比賽，但今次沒有限制題目，任由他們在科學方面相關發揮創意，見到有很多不同的種類作品，學生們也有很多不同的想法。」

關樂祺盼望「香港創科展」可以令到學生實現腦海中的概念，「藉着一個比賽創造一個原型（Prototype），去展示他們的概念是否可行。這樣的展示平台，或者能讓他們建立更多自信心，日後在科創界別發展，另外就是給予公眾見到，其實香港的學生都有一定能力。」楊孟璋亦表示：「今次香港創科展就是想呈現小朋友是富有創造力的，希望可以引導他們使用自己的創新能力，將腦海中的概念創造出來，以比賽形式帶動他們行成於思。」

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攝影：王嘉昌

記者：陳楚琨