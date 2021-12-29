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恒指低開後反覆向下　科技股全綫下挫阿里巴巴再試「鐵底」

股市 13:58 2021/12/29

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港股今早偏軟低開26點，其後走勢反覆向下，恒生指數半日跌204點，收報23075點。臨近年底交投淡靜，大市半日成交額只有337.5億元；國企指數半日跌89點，收報8104點；科指半日跌85點，收報5483點。


科技股全綫下挫　阿里巴巴再試「鐵底」

科技股今早全綫下挫，阿里巴巴（09988）再試110元「鐵底」，半日下挫2.6%，收報110.5元。騰訊（00700）遭高盛下調目標價至733元，加上騰訊日前因應未成年人玩網絡遊戲規定發布「未成年防沉迷」通知，元旦假期未成年用家只可在，晚上8至9時的1小時內登錄遊戲，騰訊股價半日跌1.5%。

小米12系列正式登場，董事長雷軍在新品發布會重申「世一」目標，再向蘋果宣戰。不過新手機不但未能刺激股價，小米（01810）股價今早跌1.5%，半日收報18.48元。

京東（09618）上周被騰訊派股，變相減持的消息拖累股價急挫。美資股東聖誕假後再加緊沽貨，京東回購股份加碼仍未穩住股價，京東股價半日跌1.5%。

本港地產股逆市靠穩

本港地產股逆市上揚，新世界發展（00017）聖誕假前連續兩日獲鄭裕彤家族增持，股價今早升逾1%。

長實（01113）聖誕假前出售飛機租賃業務，套現逾331億元。消息帶動股價造好，今早逆市靠穩，半日升0.2%。

新鴻基地產(00016)亦靠穩，半日升0.2%

新東方在綫挫近兩成　開拓藥業反彈近半成　

焦點個股方面，內地教育「雙減」政策下，商業化補習生意瓦解。新東方在綫(01797)創辨人俞敏洪昨晚宣布，推出直播帶貨新平台，新東方在綫股價半日挫近兩成。

開拓藥業(09939)因新冠口服藥未能通過第三期臨床試驗，昨日股價急瀉逾七成，今早反彈近半成，半日報升4.6%。

欄名 : 財經精點1分鐘

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