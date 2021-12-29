▲ 【TSLA】馬斯克親弟：馬斯克是一個商業奇才 但缺乏同情心

Tesla（美：TSLA）及SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）經營著世界上最具創新性的兩間公司。馬斯克今年登上世界首富的寶座之餘，亦獲選為時代雜誌年度風雲人物，但馬斯克的能力似乎並沒有擴展到他的社交和人際交往能力。CNBC報道，馬斯克親弟兼長期商業夥伴金巴爾（Kimbal Musk）本月較早前接受時代雜誌時指，馬斯克是一位商業奇才，但缺乏同情心。

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「最奇怪的同情心」

對於馬斯克缺乏同情心，不只馬斯克親弟弟金巴爾這樣說，近年來馬斯克的朋友、敵人，甚至馬斯克本人都一再重複這一說法。2015年撰寫「馬斯克傳記」的作家兼記者Ashlee Vance曾表示，馬斯克擁有「最奇怪的同情心」，其沒有太多的人際同情心，卻對人類命運有豐富的同情心，認為馬斯克的情緒與普通人完全不同。

遭多位前員工批評

報導指出，多年來，馬斯克一直說太空探索和旅行對人類的生存至關重要，電動汽車可以幫助應對氣候變化，但馬斯克旗下員工和前員工表示，他們被迫忍受有毒、破壞性的工作場所，來從事上述可能改變世界的項目。

另外，馬斯克當選時代雜誌年度風雲人物，前SpaceX工程師Ashley Kosak 為網上媒體 Lioness 撰寫了一篇專欄文章，聲稱她在任職期間遭到性騷擾，而馬斯克幫助營造了有關的工作氛圍。

Kosak 指出，馬斯克做出他不用自己負責的承諾、不斷地「搬龍門」、不必要地剝奪員工資源，然後發送威脅訊息提醒他們，他們的努力永遠不會足夠。

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