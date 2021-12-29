【英國疫情】英格蘭聖誕周逾500名未成年人染疫入院

英國新冠肺炎疫情持續惡化，當地政府未有在聖誕節期間收緊防疫限制，英格蘭民眾能如常外出慶祝聖誕節，亦增加他們感染新冠病毒風險。英國政府數據指，截至拆禮物日（26日）為止，英格蘭一周內有512名青少年及兒童因確診而住院。

英格蘭新年前不收緊防疫 續籲民眾小心 【下一頁】

英國政府數據指，在本月19日至26日期間，亦有226名6至17歲青少年確診感染新冠病毒、286名5歲以下兒童確診留醫。其中單單是聖誕節及翌日，有59名5歲以下兒童確診新冠肺炎而住院。

入院前14日或住院期間感染計算在英國確診人數，因此可能部分青少年或兒童因非新冠病因入院，其間在醫院宣布確診。

英國多處收緊防疫措施 英格蘭除外 【下一頁】

若與上月最後一周作比較，當時只有256名17歲或以下人士染疫住院，其中100名為5歲以下兒童。英國目前只准許12歲以上民眾接種新冠疫苗、尚未決定是否讓5至11歲兒童接種疫苗。

英格蘭至今有9,546名染疫患者入院，較前一周增加38%，創3月以來新高。當地過去單日新增逾11.7萬宗新冠確診，再創單日紀錄新高。

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責任編輯:郭麗明