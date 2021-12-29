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【人才爭奪戰】蘋果豪派140萬特別獎金　防工程師跳槽到Meta

商業 13:29 2021/12/29

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有傳蘋果向部分工程師派發最多18萬美元（約140萬港元）的特別獎金。（法新社圖片）

科技人才愈來愈渴市，有傳蘋果向部分工程師派發最多18萬美元（約140萬港元）的特別獎金，以挽留人才，特別是避免他們跳槽到Facebook母公司Meta。

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據《彭博》報道，上周蘋果向部分硬件、軟件等工程師，派發蘋果股份作特別獎金。獲得獎金的員工大約佔1至2成。據指，特別獎金由價值5萬美元（約39萬港元），至最多18萬美元（約140萬港元）。大部分工程師獲得大約8萬美元（約62萬港元）至12萬美元（約93萬港元）價值的蘋果股份，被視為工作表現良好的獎勵。

該批獎金的生效期（Vesting）為4年，換言之，如果4年內蘋果的股票價值持續上漲，這筆特別獎金的價值亦會增加。

不過，蘋果拒絕回應有關消息。事實上，蘋果在矽谷正面對一場人才爭奪戰。蘋果與Meta未來兩年亦計畫大舉發展AR及VR產品，包括智能手錶等。Meta在過去數個月，已從蘋果挖走約100名工程師。而蘋果亦從Meta手上，搶走一些關鍵員工。

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責任編輯：葉泳珊

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