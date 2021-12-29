▲ 【阿里巴巴】蔡崇信發帖「我喜歡加密幣」、年內曾投NFT開發商 幣安CEO轉帖：我喜歡蔡崇信

雖然中國當局極力壓制民間投資虛擬貨幣，阿里巴巴 （09988） 副主席蔡崇信周二（28日）在社交平台Twitter發帖「我喜歡加密貨幣（I like crypto）」，引來熱議。蔡崇信未有解釋所指的加密貨幣或加密資產所涉何物，但有人重提蔡崇信和阿里巴巴另一創辦人馬雲一同成立的家族基金藍池資本（Blue Pool Capital），曾於今年七月投資區塊鏈遊戲和NFT開發商Animoca Brands。

圖看蔡崇信帖文互動

▼ 點擊圖片放大

總部位於香港的Animoca Brands當時融資約5,000萬美元，除了藍池資本外，還包括 Coinbase Ventures、Liberty City Ventures 和三星風險投資公司等。

隨近期「元宇宙（metaverse）」漸受投資界關注，Animoca Brands旗下的區塊鏈遊戲平台The Sandbox 融資也獲得不少知名富豪參與，包括新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛。

鄭志剛投資區塊鏈遊戲平台Sandbox 獲最大虛擬土地，可見【下一頁】

幣安CEO轉發 蔡崇信邀到紐約觀賽

蔡崇信帖文惹來不少人轉發，包括全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）的創辦人趙長鵬（CZ）轉發，趙長鵬轉發蔡崇信帖文稱「我喜歡Joe （蔡崇信的洋名）」。

蔡祟信再轉發趙長鵬帖文，並邀對方去觀看他旗下NBA球隊布魯克林網隊的比賽，又指網隊主場館（The Clays）更勝加密幣（The Crypt）。

相關文章：

【阿里巴巴9988】蔡崇信澄清無意出售南華早報 公司內部從未展開過相關討論

【阿里巴巴人事】螞蟻集團董事長井賢棟退出阿里董事會、蔡崇信最低票連任 螞蟻：申請金控必須做法（第二版）

【阿里巴巴】蔡崇信斥12億元買美國曼克頓兩層豪宅 創美歷來第三高住宅成交紀錄

【阿里巴巴9988】阿里巴巴： 馬雲無任何股票質押未償貸款、蔡崇信貸款規模可控 二人將繼續持股