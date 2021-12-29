【日本皇室】佳子公主27歲生日 宮內廳發美照祝賀

日本皇室佳子公主於周三（29日）迎來27歲生日，宮內廳發布其在赤坂御用地拍攝的美照祝賀。宮內廳在聲明中更指，佳子向受新冠肺炎疫情影響人士表達憂慮，以及感謝抗疫人員的付出。

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佳子身披克萊因藍色外套，以一身典雅造型亮相，配以身後帶濃厚秋冬氣息赤坂御用地園景。據宮內廳公布的照片及影片資料，佳子的新照攝於12月3日。

宮內廳的聲明表示，佳子聽畢專家對新冠疫情的簡報，向受影響人士表達憂慮，亦感謝一眾協助抗疫的人員表示感激。適逢今年為日本東北部9級大地震10周年，佳子亦向受災民眾傳達慰問。

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姐姐小室真子今年10月下嫁小室圭，並遠赴美國展開新生活，佳子祝願真子新婚愉快。佳子身邊的工作人員透露，佳子正嘗試接替真子，履行部分皇室公務，如今年10月佳子已接替真子，成為日本網球協會榮譽主席。

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5月時佳子亦成為日本聾人協會臨時員工，10月以視象形式出席在鳥取市舉行的高中學生手語比賽，並向參加人士發放影片訊息。同月，佳子亦出席日本女童軍的100周年紀念活動。

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責任編輯：吳漢培