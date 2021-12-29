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【加拿大疫情】魁北克開始打3針 確診醫護或需繼續工作

環球社會熱點 13:46 2021/12/29

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全球新冠肺炎疫情仍然嚴重，加拿大亦深受Omicron變種病毒影響。加拿大魁北克省周二（28日）錄得近1.3萬宗新增確診，打破當地記錄。魁北克省衛生部指，將允許部分確診醫護繼續工作，應對人手不足問題。另外，省衛生部亦宣布，下月初起分階段為所有成人接種第3針新冠疫苗。

加拿大多行人手短缺 強制打新冠針遇阻滯  【下一頁】

魁北克省（Quebec）周二公布數據顯示，新增逾1.28萬宗確診個案，創當地疫情爆發以來新高。魁北克省衛生部長迪貝（Christian Dubé）指，其中8,000人尚未接種疫苗。魁北克省同日亦有15人染疫離世，新冠住院人數增至702人，按日增加88人，其中115人需入住深切治療部。

迪貝同日宣布，將允許部分新冠病毒檢測結果呈陽性的醫護在特定情況下繼續工作。迪貝透露，當地上周已有4,000名醫護因確診新冠請假，周二請假人數更增至7,000人，他更預料未來數日休假醫護或達1萬人。

省內患者愈來愈多，但照顧患者人手卻愈來愈少，迪貝強調首先要避免醫療系統陷入不堪重負局面，他直言當局別無選擇（we have no choice）。

加拿大要求航空旅客檢測Omicron變種 來自美國除外 【下一頁】

迪貝並未說明確診醫護繼續工作條件，但衛生部其後發表新聞稿指，檢測結果呈陽性的醫護人員隔離時間或會縮短，但具體仍需考慮個人疫苗接種狀態、接觸患者類型等因素。迪貝指魁北克省98%醫護已完成疫苗接種，當中不少更已接種第3劑。

魁北克省成人接種第3針疫苗時間表（ans在法文意思為歲）

魁北克省衛生部亦宣布，1月4號起分階段為所有18歲或以上成人接種第3針疫苗，而私人醫療機構工作者、學校工作人員等人士周三（29日）起就可預約接種第3劑。迪貝在社交媒體Twitter上表示，預料明年3月時可為全數合乎資格人士接種第3劑，即平均每月為200萬至300萬人接種。

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責任編輯：李俊儀

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