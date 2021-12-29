睇好明年A股買咩好？內銀股vs內險股vsA股ETF大比拼

雖然内地A股今年受一系列監管政策拖累下跌，但人民銀行就推出放水措施刺激經濟，不少大行的來年預測都看好A股表現會優於港股。如果要投資A股市場，除了內銀內險股外，A股ETF亦是一個選擇。究竟三種投資方法獨立股評人唐牛最推薦那一種？買賣策略又如何？立即收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》-唐牛為你分析港股形勢及投資部署*【按此-附time code】

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01：12 - 港股今日焦點速覽

01：36 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：33 - 亞太股市早段市況速報

02：55 - 標指第70次破頂收市倒跌 假期後不宜重倉

04：28 - 加息不明朗因素已消除

05：23 - 港股上日市況速覽+北水盤路

06：25 - 全球Omicron加劇 對港股影響不大？

08：37 - 港股對疫情消息敏感度低

09：10 - 成交縮減北水停 恒指方向不明確

10：38 - 小米 （01810） 新手機發佈會對股價刺激不大？

14：09 - 開拓藥業 （09939） 昨急跌七成有何啟示？

16：15 - 開拓藥業 （09939） 搏反彈勿太大憧憬

17：07 - B仔股會面對殺估值？

18：23 - 解讀內地取消乘用車製造外資持股比例限制 對哪類車股影響大？

19：36 - 車股選龍頭比亞迪 （01211） 勿留戀吉利 （00175） 、長城汽車 （02333）

21：52 - 半新股較睇好百心安 （02185） 、固生堂 （02273）

23：21 - 半新股雲音樂 （09899） 、安能 （09956） 多蟹貨

23：51 - 半新股炒供求不炒基本因素

24：15 - 港股開市前市況速報

24：32 - ET個股推介 - 旺旺 （00151）

25：41 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 走勢轉弱458元有貨怎部署？

27：36 - 騰訊 （00700） 派息可憧憬釋放價值？現價可吸納？

28：25 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 目標價多少？要趁反彈減持？

29：18 - 觀眾問股：中海油 （00883） 想炒油價可買入？目標價多少？

30：29 - 觀眾問股：開拓藥業 （09939） 45元有貨守住抑或離場？

31：56 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 、中國太保 （02601） 點揀？寧可選內銀？

32：30 - 睇好A股 內險股vs內銀股點揀？

33：35 - 睇好A股較建議買A股ETF 可選華夏A50 （02839） 、南方明晟A50 （03003）

36：06 - 觀眾問股：京東 （09618） 338元有貨怎部署？有機會返家鄉嗎？

38：15 - 觀眾問股：商湯 （00020） 策略如何？

40：24 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 不斷跌要斬倉？不建議撈底或搏反彈？

41：30 - 科網醫療監管未完？

42：08 - 觀眾問股：小米 （01810） 明年會見13元？有機會翻身？可做淡？

43：40 - 觀眾問股：領展 （00823） 72元有貨可加注？較適宜月供處理？

44：42 - 觀眾問股：内地疫情數字持續高企，對安踏 （02020） 、九毛九 （09922） 的影響？

46：43 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 600元買入可溝貨？

47：32 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） vs 三星環球半導體 （03132） vs 南方智能駕駛 （03162） vs 華夏A50 （02839）

50：00 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）準備坐火箭？炒波幅有何要留意？

54：43 - 觀眾問股：蔚來（NIO.US）可加倉？選理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868）

55：25 - 觀眾問股：快手 （01024） 有冇機會反彈？未有貨前景點睇？想入手咩價位點部署？

56：44 - 觀眾問股：明年想有一成回報可買甚麼？

58：25 - 恒指早段市況速覽

58：51 - 消息股：微創醫療 （00853） 、香港科技探索 （01137） 、小米 （01810）

01：00：03 - 財經日誌提提你