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睇好明年A股買咩好？內銀股vs內險股vsA股ETF大比拼

股市 13:20 2021/12/29

分享：

雖然内地A股今年受一系列監管政策拖累下跌，但人民銀行就推出放水措施刺激經濟，不少大行的來年預測都看好A股表現會優於港股。如果要投資A股市場，除了內銀內險股外，A股ETF亦是一個選擇。究竟三種投資方法獨立股評人唐牛最推薦那一種？買賣策略又如何？立即收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》-唐牛為你分析港股形勢及投資部署*【按此-附time code】

Time code
01：12 - 港股今日焦點速覽
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02：55 - 標指第70次破頂收市倒跌　假期後不宜重倉
04：28 - 加息不明朗因素已消除 
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25：41 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 走勢轉弱458元有貨怎部署？
27：36 - 騰訊 （00700） 派息可憧憬釋放價值？現價可吸納？
28：25 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 目標價多少？要趁反彈減持？
29：18 - 觀眾問股：中海油 （00883） 想炒油價可買入？目標價多少？
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33：35 - 睇好A股較建議買A股ETF　可選華夏A50 （02839） 、南方明晟A50 （03003）
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40：24 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 不斷跌要斬倉？不建議撈底或搏反彈？
41：30 - 科網醫療監管未完？
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