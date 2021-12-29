▲ 【百度9888】百度升級小度助手7.0版本 AI專利申請量連續三年中國第一

百度 （09888） 本周發布多項人工智能（AI）發展，包括將小度助手（DuerOS）升級至7.0版本。百度表示，小度助手為小度最核心的AI技術能力，設備單月語音交互次超過66億次，搭載小度助手設備數量超過2億。目前，小度助手7.0已被應用在添添智能健身鏡、小度智能攝像頭電視、小度智能屏等小度智能硬件及IoT設備。

小度助手升級升級至7.0後有多種變化。包括能智能判斷用戶的溝通對象、預判用戶的需求；用戶只需說「小度」兩個字就能喚醒設備；「全雙工免喚醒」功能亦升級為2.0版本，從一次喚醒即可實現連續對話的技術，變為支持全場景全領域下一次喚醒多輪對話。

百度首席技術官王海峰表示，百度AI專利申請量已超過1.3萬件，連續三年位列中國第一，百度大腦已發展成為全球領先的人工智能平台，開放能力近1400項。

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