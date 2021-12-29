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【網絡安全】三星Galaxy Store出現漏洞　散播惡意軟件

科技 13:30 2021/12/29

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相信有不少用戶會透過免費的應用程式觀看最新的電影及電視劇，然而，日前有外媒發現在三星（Samsung）Galaxy Store上出現有毒的應用程式，當用戶下載程式時，會觸發到Google的安全防護警告。據了解，有關應用程式涉及盜版影片平台Showbox。

根據外媒Android Police報道，這些自稱Showbox的應用程式正在Galaxy Store上架，Showbox以支持盜版和提供受版權保護的内容聞名，據報Showbox已經關閉近兩年，但仍然有不少應用程式利用其名字發放惡意軟件。這些程式會觸發安全防護警告，而且要求開啓多個權限，包括訪問聯繫人、通話記錄和取用電話。Android 安全分析師 linuxct的調查顯示，這些應用程式未必是直接包含惡意軟件，但它們運用的廣告技術可以下載和執行其他代碼，當中可能包含惡意軟件，有機會感染用戶的設備。

【微軟瀏覽器】Edge增加遊戲欄目　方便用家搜尋遊玩

這些自稱Showbox的應用程序聲稱它們不發佈盜版内容，亦不開啓用戶的隱私。基於下載時會出現防護警告，現暫未能單獨測試每個有問題的應用程式，無法確定這些程式是否提供盜版内容及訪問用戶隱私。

雖然三星Galaxy Store 並沒有提供應用程式的實際下載數量，但這些應用程式累積了數百條評論，其中有幾條表示在安裝時出現了惡意軟件警告。三星暫時未有就Galaxy Store上架惡意應用程式發表立場。用戶在下載應用程式應該多加留意安全問題，避免下載含有惡意軟件的應用程式。

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責任編輯：吳嘉雯

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