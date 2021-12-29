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騰訊700派息可有中長綫憧憬？走勢轉弱可趁低吸納？

股市 12:39 2021/12/29

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騰訊 （00700） 上周宣布派京東 （09618） 股份為股息後，股價一度受惠造好，不過聖誕假期後未能保持升勢，股價今早跌1.5%，獨立股評人唐牛看好騰訊派股份有望釋放價值，中長綫有憧憬，現價是否吸納時機？想知現價吸納策略，立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET開市直擊》Omicron第五波疫情來襲  港股年底前走勢如何？**【按此－附time code】

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08：37 - 港股對疫情消息敏感度低
09：10 - 成交縮減北水停　恒指方向不明確
10：38 - 小米 （01810） 新手機發佈會對股價刺激不大？
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16：15 - 開拓藥業 （09939） 搏反彈勿太大憧憬
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19：36 - 車股選龍頭比亞迪 （01211） 　勿留戀吉利 （00175） 、長城汽車 （02333）
21：52 - 半新股較睇好百心安 （02185） 、固生堂 （02273）
23：21 - 半新股雲音樂 （09899） 、安能 （09956） 多蟹貨
23：51 - 半新股炒供求不炒基本因素
24：15 - 港股開市前市況速報
24：32 - ET個股推介 - 旺旺 （00151）
25：41 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 走勢轉弱458元有貨怎部署？
27：36 - 騰訊 （00700） 派息可憧憬釋放價值？現價可吸納？
28：25 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 目標價多少？要趁反彈減持？
29：18 - 觀眾問股：中海油 （00883） 想炒油價可買入？目標價多少？
30：29 - 觀眾問股：開拓藥業 （09939） 45元有貨守住抑或離場？
31：56 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 、中國太保 （02601） 點揀？寧可選內銀？
32：30 - 睇好A股　內險股vs內銀股點揀？
33：35 - 睇好A股較建議買A股ETF　可選華夏A50 （02839） 、南方明晟A50 （03003）
36：06 - 觀眾問股：京東 （09618） 338元有貨怎部署？有機會返家鄉嗎？
38：15 - 觀眾問股：商湯 （00020） 策略如何？
40：24 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 不斷跌要斬倉？不建議撈底或搏反彈？
41：30 - 科網醫療監管未完？
42：08 - 觀眾問股：小米 （01810） 明年會見13元？有機會翻身？可做淡？
43：40 - 觀眾問股：領展 （00823） 72元有貨可加注？較適宜月供處理？
44：42 - 觀眾問股：内地疫情數字持續高企，對安踏 （02020） 、九毛九 （09922） 的影響？
46：43 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 600元買入可溝貨？
47：32 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） vs 三星環球半導體 （03132） vs 南方智能駕駛 （03162） vs 華夏A50 （02839）
50：00 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）準備坐火箭？炒波幅有何要留意？
54：43 - 觀眾問股：蔚來（NIO.US）可加倉？選理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868）
55：25 - 觀眾問股：快手 （01024） 有冇機會反彈？未有貨前景點睇？想入手咩價位點部署？
56：44 - 觀眾問股：明年想有一成回報可買甚麼？
58：25 - 恒指早段市況速覽
58：51 - 消息股：微創醫療 （00853） 、香港科技探索 （01137） 、小米 （01810）
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欄名 : 3分鐘睇股

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