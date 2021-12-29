【石Sir午市閒談】今日推介港鐵｜銀娛、吉利、潤泥、中交建、騰盛博藥最新部署

恒生指數中午收報23075點，跌204點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介港鐵 （00066） ，另亦會分析銀娛 （00027） 、吉利 （00175） 、潤泥 （01313） 、中交建 （01800） 、騰盛博藥 （02137） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 嚴正聲明

01：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

04：40 – 銀娛 （00027） 38.00元位不宜失

06：31 – 吉利 （00175） 望21.00元位能守

09：09 – 潤泥 （01313） 回企6.50元上才好

11：18 – 中交建 （01800） 3元區或成底

12：54 – 騰盛博藥 （02137） 下穿33.00元宜走

14：57 – 港鐵 （00066） 突破41.90元成雙底

17：34 – 推介股表現記錄

18：06 – 過去7日解答問題記錄

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