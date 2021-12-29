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【石Sir午市閒談】今日推介港鐵｜銀娛、吉利、潤泥、中交建、騰盛博藥最新部署

股市 12:41 2021/12/29

分享：

恒生指數中午收報23075點，跌204點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介港鐵 （00066） ，另亦會分析銀娛 （00027） 、吉利 （00175） 、潤泥 （01313） 、中交建 （01800） 、騰盛博藥 （02137） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 嚴正聲明

01：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

04：40 – 銀娛  （00027）       38.00元位不宜失

06：31 – 吉利  （00175）    望21.00元位能守

09：09 – 潤泥  （01313）     回企6.50元上才好

11：18 – 中交建  （01800）      3元區或成底

12：54 – 騰盛博藥  （02137）    下穿33.00元宜走

14：57 – 港鐵  （00066）    突破41.90元成雙底

17：34 – 推介股表現記錄

18：06 – 過去7日解答問題記錄

【石Sir一周前瞻及異動股】北水走資分析 捕捉異動股：香港興業、上實城市開發、中國中藥、大唐新能源及稻草熊娛樂

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想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 港鐵公司（00066） 銀河娛樂（00027） 吉利汽車（00175） 華潤水泥控股（01313） 中國交通建設（01800） 騰盛博藥—B（02137） 石鏡泉

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