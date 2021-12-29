【科技女股神】ARKK全年跌逾兩成仍錄資金流入　Wood穩袋巨額管理費

有「科技女股神」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood旗下旗艦基金Ark Innovation ETF（美：ARKK），年初至今累計跌幅23%。雖然「女股神」光環似乎逐漸失色，投資者至今未有離棄她，由年初起計， ARKK不僅沒有走資，而且錄得溫和資金流入。

ARKK在2月份創出159.7元（美元，下同）的全年高位，之後反覆走低，周二以95.63元收市，較10個月前的高位足足回落四成。不過，Wood的客戶忠誠度極高，ARKK此後未見顯著走資，反映投資者對Wood的揀股能力仍未大失信心。

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ARKK的資金流入在今年4月見頂，當時該ETF因吸資，流通股份增至2.01億股。此後，資金從該ETF流出，ARKK目前有1.73億股流通股份，較4月份時的高峰期減少了14%。

距離年結只有數個交易日，ARKK肯定無法力挽狂瀾、將全年回報由負轉正。自ARKK於2014年成立以來，今年表現是最差一年，亦是多年來首度出現雙位數百分比跌幅。

縱使Wood今年表現令粉絲失望，但她所收取的管理費依然和味。截至周二止，ARKK的每股資產淨值為97.45元，而相當於基金管理費的ETF開支比率為0.75%，按其現有1.73億股流通股份粗略推算，Wood單單從ARKK一隻ETF，全年已穩袋1.6億元管理費。

事實上，方舟投資旗下9隻ETF中，僅兩隻年初至今錄正回報，分別是以自動化科技及機械人為投資主題的ARKQ及專門投資3D打印股的PRNT，前者年初至今微升1.5%，後者則進帳約一成。9隻ETF中，近半出現雙位數百分比跌幅。

表﹕方舟投資旗下ETF今年表現

ETF 年初至今變幅 ARK Genomic Revolution ETF（ARKG） -34.6% ARK Innovation ETF（ARKK） -23.3% ARK Fintech Innovation ETF（ARKF） -17.2% ARK Next Generation Internet ETF（ARKW） -15.8% ARK Space Exploration & Innovation ETF（ARKX） -6.21% ARK Transparency ETF（CTRU） -3.8% ARK Israel Innovative Technology ETF（IZRL） -3.6% ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF（ARKQ） 1.5% The 3D Printing ETF（PRNT） 10.7%

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