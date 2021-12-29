【Omicron變種】世衛警告醫療系統或不堪負荷 南非病例下降

變種新冠肺炎病毒Omicron肆虐全球，美國及歐洲多國新冠確診創新高。世界衛生組織周二（28日）警告，雖然Omicron變種感染症狀較輕微，但隨著確診個案持續上升，Omicron會導致醫療系統不堪負荷。多國包括中國、南非及德國已收緊防疫措施遏止疫情。

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世衛歐洲資深緊急事務專員斯莫爾活特（Catherine Smallwood）周二表示，Omicron變種迅速傳播，即使感染症狀較輕，但仍會導致大量患者住院，特別是未接種新冠疫苗的群體。斯莫爾活特警告，Omicron會對醫療系統及其他重要服務造成廣泛影響。

世衛亦指，最初發現Omicron變種的南非，當地的新變種確診病例已下降29%。當地政府原定打算放寬不再追蹤密切接觸者，認為大多數民眾已透過接種疫苗或感染，體內產生病毒抗體。但相關措施被南非民眾強烈批評，最終撤回建議並持續監察接觸者。

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另一方面，全球多國因應Omicron疫情嚴峻，均重新收緊防疫措施。其中德國已連續第2年在新年期間實施嚴格防疫，包括關閉夜店及要求體育比賽閉門進行等。

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責任編輯：郭麗明