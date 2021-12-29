  • 20°C
香港時間 : 20211229日 (三) 12:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron變種】世衛警告醫療系統或不堪負荷 南非病例下降

環球社會熱點 12:02 2021/12/29

分享：

變種新冠肺炎病毒Omicron肆虐全球，美國及歐洲多國新冠確診創新高。世界衛生組織周二（28日）警告，雖然Omicron變種感染症狀較輕微，但隨著確診個案持續上升，Omicron會導致醫療系統不堪負荷。多國包括中國、南非及德國已收緊防疫措施遏止疫情。

美國增逾51萬確診創新高 Omicron成主流 【下一頁】

世衛歐洲資深緊急事務專員斯莫爾活特（Catherine Smallwood）周二表示，Omicron變種迅速傳播，即使感染症狀較輕，但仍會導致大量患者住院，特別是未接種新冠疫苗的群體。斯莫爾活特警告，Omicron會對醫療系統及其他重要服務造成廣泛影響。

世衛亦指，最初發現Omicron變種的南非，當地的新變種確診病例已下降29%。當地政府原定打算放寬不再追蹤密切接觸者，認為大多數民眾已透過接種疫苗或感染，體內產生病毒抗體。但相關措施被南非民眾強烈批評，最終撤回建議並持續監察接觸者。

歐洲多國確診創新高 多市取消新年慶祝活動 【下一頁】

另一方面，全球多國因應Omicron疫情嚴峻，均重新收緊防疫措施。其中德國已連續第2年在新年期間實施嚴格防疫，包括關閉夜店及要求體育比賽閉門進行等。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

涉違外國代理人法案 俄羅斯人權組織遭勒令解散
今日
涉違外國代理人法案 俄羅斯人權組織遭勒令解散
【歐洲疫情】多國確診創新高 多市取消新年慶祝活動
今日
【歐洲疫情】多國確診創新高 多市取消新年慶祝活動
【美國疫情】增逾51萬確診創新高 Omicron成主流
今日
【美國疫情】增逾51萬確診創新高 Omicron成主流
2021年IG十大最多人like照片 僅一相非球星明星 (多圖)
今日
2021年IG十大最多人like照片 僅一相非球星明星 (多圖)
碧咸二仔收1250萬做Puma代言人 有望子承父業
今日
碧咸二仔收1250萬做Puma代言人 有望子承父業

你可能感興趣

涉違外國代理人法案 俄羅斯人權組織遭勒令解散
今日 12:19
涉違外國代理人法案 俄羅斯人權組織遭勒令解散
【歐洲疫情】多國確診創新高 多市取消新年慶祝活動
今日 12:27
【歐洲疫情】多國確診創新高 多市取消新年慶祝活動
【美國疫情】增逾51萬確診創新高 Omicron成主流
今日 10:52
【美國疫情】增逾51萬確診創新高 Omicron成主流
疫情 傳染病 世界衞生組織 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

涉違外國代理人法案 俄羅斯人權組織遭勒令解散

下一篇文章

【英國疫情】英超增103確診 周中1場聯賽押後（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間12:00）
【Omicron變種】5大症狀似普通感冒 英國過半患者有
【Omicron變種】5大症狀似普通感冒 英國過半患者有
【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升
【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升
【英國疫情】英格蘭新年前不收緊防疫 續籲民眾小心
【英國疫情】英格蘭新年前不收緊防疫 續籲民眾小心
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主
【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款