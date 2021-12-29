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涉違外國代理人法案 俄羅斯人權組織遭勒令解散

環球政治 12:19 2021/12/29

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俄羅斯最高法院日前宣判，裁定當地歷史最悠久的人權組織「國際紀念碑」（Memorial International）涉嫌違反外國代理人法案，勒令組織必須解散。有分析指出，今次是俄羅斯總統普京打擊反對派的分水嶺。

北約倡下月與俄羅斯會談 莫斯科：考慮中 【下一頁】

俄羅斯檢控官扎夫厄拉（Alexei Zhafyarov）指出，國際紀念碑把前蘇聯描繪成一個恐怖主義國家，而且為二戰時納粹德國對前蘇聯人民的迫害及殺戮洗白與辯護，形容組織是外國政府的地緣政治武器，剝奪現今俄羅斯人民懷緬前蘇聯成就的機會。

最高法院法官納扎羅瓦（Alla Nazarova）指責國際紀念碑，屢次及蓄意違反外國代理人法案，因此下令解散組織，包括屬下所有分支組織。國際紀念碑代表律師列茲尼克（Genri Reznik）則批評，解散組織是政治決定，令人回想起1930年代﹑前蘇聯式審訊。

俄羅斯同意明年與美啟動磋商 強調並非想開戰 【下一頁】

國際文傳電訊社（Interfax）引述列茲尼克報稱，國際紀念碑將向俄羅斯及歐洲人權法院上訴。約100名國際紀念碑支持者周二（28日）聚集法院外，得悉判決後高呼「可恥」，警方拘捕現場數人。

英國《衛報》分析指出，自1980年代末成立的國際紀念碑被解散，將是俄羅斯現代歷史轉捩點，當地難再出現批評前蘇聯領導人的聲音。雖然俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）未必希望重回前蘇聯時代，但衛報認為他明顯對批評聲浪變得更敏感。

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責任編輯：吳漢培

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