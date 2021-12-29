【聯儲局內閣】拜登據報擬提名鴿派拉斯金為聯儲局金融監管副主席　安撫民主黨

▲ 【聯儲局內閣】傳拜登擬提名鴿派拉斯金為聯儲局金融監管副主席 以安撫民主黨

美國總統拜登 （Joe Biden）據報 正考慮提名律師 出身、前副財長拉斯金（ Sarah Bloom Raskin ） 為 聯儲局 負責金融監管的副主席，作為 聯儲局 理事席位空缺的三位提名人選之一。外電報道，提名拉斯金可能會安撫民主黨，早前民主黨曾反對拜登連任 聯儲局 主席鮑威爾的決定，呼籲 聯儲局 應在監管銀行方面更強硬，面對氣候變遷的金融風險也應更大膽。

拉斯金作風偏鴿派 提名或可安撫民主黨

華爾街日報引述知情人士透露，提名拉斯金可能會安撫民主黨。貨幣政策立場上，拉斯金作風偏向鴿派。2010至2014年間，拉斯金 曾 擔任美聯儲理事，及後2014至2017年前總統歐巴馬執政時期擔任財政部副財長。離開政府後，拉斯金 多次表示， 聯儲局 和其他聯邦金融機構需更積極地應對自然災害和野火等氣候相關事件帶來的日益嚴重威脅。

報道指，拜登還在考慮提名另外兩位黑人經濟學家，包括密歇根州立大學經濟學和國際關係教授Lisa Cook，以及北卡羅來納州戴維森學院的教授兼行政人員Philip Jefferson，擔任即將空缺的兩席。據報提名將有助拜登實現改善 聯儲局 高層多元化的承諾，在 聯儲局理事 歷史中，只有3位黑人成員，均為男性。

明年 聯儲局大換血 即將有3席空缺

目前，聯儲局 7席理事會中有1席空缺，另外2個即將空缺。原本擔任 聯儲局 負責金融監管副主席的夸爾斯（Randal Quarles）表示將在本月底辭職，聯儲局理事兼副主席克拉里達（Richard Clarida）的任期將於明年1月屆滿，儘管拜登早前已宣佈提名 聯儲局 理事布雷納德（Lael Brainard）接替副主席一職，但克拉里達理事一職仍將空出。

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