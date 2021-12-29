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【歐洲疫情】多國確診創新高 多市取消新年慶祝活動

環球社會熱點 12:27 2021/12/29

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新冠肺炎Omicron變種病毒在歐洲廣泛傳播，多地感染人數激增。意大利、希臘及英國等國家周二（28日）確診人數都創新高，法國衛生部警告，新一波疫情巔峰仍未到來。巴黎及倫敦等城市已取消新年慶祝活動，但西班牙首都馬德里表示將如期舉行，但會限制參加人數。

Omicron第五波疫情來襲 港股年底前走勢如何？【按此即睇】 

法國加快打第3針 希臘入超市需戴雙口罩 【下一頁】

法國周二宣布，錄得近18萬宗新增確診，打破歐洲地區疫情爆發以來單日新增確診記錄。法國衛生部長法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）表示，直至1月初法國每日新增確診或會多達25萬宗。法國醫院聯合協會（French Hospital Federation）指，最困難的時刻尚未到來。英國周二亦錄得近13萬宗確診，打破上周五（23日）錄得的逾12.2萬宗新增單日確診記錄。

同日打破記錄的還有意大利、希臘、葡萄牙及塞浦路斯。意大利周二錄得逾7.8萬宗確診，同日還有202人染疫離世。葡萄牙同日新增1.7萬宗確診，人數按日有所上升。希臘周二宣布錄得逾2.1萬宗確診，衛生部長普萊弗里斯（Thanos Plevris）呼籲民眾保持冷靜。塞浦路斯（Cyprus）周二雖只新增2,241人受感染，但同樣打破當地單日新增確診人數記錄。

英格蘭新年前不收緊防疫 續籲民眾小心 【下一頁】

倫敦、巴黎及柏林等部分城市已經取消官方新年慶祝活動，馬德里（Madrid）則表示會如期舉行慶祝活動，但會限制參與人數。法國及英國政府皆曾表示不會在新年前收緊限制，意大利已禁止舉辦戶外活動及要求夜店暫停營業，但未限制私人聚會。

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責任編輯：李俊儀

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