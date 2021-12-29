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【券商點睇】當前面臨融資銷售兩大困境 內房點實現軟著陸？

股樓投資 12:49 2021/12/29

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信達證券預計，2022年中國商品房銷售全年下降3%至6%。走勢上，銷售同比全年低點發生在明年初，後續伴隨銷售趨穩，以及高基數減弱，銷售增速有望逐步回升。房地產投資方面，將房地產投資拆解為建安投資與土地相關費用兩個部分，施工保持韌性，土地購置疲弱，明年房地產投資預計同比上行2%至5%。走勢上，明年首季房地產投資增速將繼續下滑並進入負區間，5月下行至年內低點，下半年企穩並小幅反彈。

【A股布局】A股市場風格正在切換 對消費板塊偏好上升，請按【見下頁

該行指出，目前國內房地產面臨兩困境。融資方面，一是「三道紅綫」加強對房企的資產規模限制，倒逼房企主動降槓桿；二是貸款集中管理制度約束了銀行對於房地產開發貸款的額度。此外，多地政府加強預售資金監管，避免房企挪用預售資金加槓桿，開發商資金調配能力下降。房地產融資大規模收緊，導致房企對銷售的依賴程度加大。銷售方面，恒大事件發酵，購房者對期房竣工擔憂上升，觀望情緒加劇。下半年房企資金偏緊的過程當中，企業為盡快回籠資金加大促銷力度，致使部分城市房價下跌，房價上漲預期回落。房地產稅改革試點工作即將落地，部分購房者選擇暫時觀望。

【延伸閱讀】大行報告：星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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總結而言，該行認為明年首季房地產銷售、開工及房地產投資同比將進一 步下行，並進入負區間。在「促進房地產業良性循環和健康發展」的大方 向下，屆時各地調控政策可能會有所放鬆，若果真如此，則房地產各 項數據有望在明年中築底回升，國內房地產行業大概率實現「軟著陸」。

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記者：林衛

經濟 地產 中國

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