【A股布局】A股市場風格正在切換 對消費板塊偏好上升

光大證券指出，A股市場風格正逐漸向消費切換，一方面，消費有望成為本輪躁動行情的主力；另一方面，經濟面臨下行壓力，消費板塊的業績穩定性優勢有望再度得到凸顯，市場風格也有望回歸消費。

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風格切換下，消費龍頭將首先受益。消費風格的演繹，龍頭往往最為突出，皆因龍頭業績確定性更高，更受市場青睞。同時，近年來公募基金發行火熱且百億以上的大型基金增加，其對龍頭的配置偏好更高，也在一定程度上利於龍頭股價上行。

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未來有望看到更多的消費刺激政策。消費是中國當前經濟表現相對最弱的部門，經濟壓力之下，未來有望看到更多的消費刺激政策出台，包括農村耐用消費品，如空調、 汽車、電腦等，以及文化娛樂等休閑性消費，預計將有消費券等刺激政策出台。至於行業配置方向，該行建議關注部分有提價動作的大眾消費品行業。而最有可能受益於消費刺激政策的家電、汽車等行業也值得關注。

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記者：林衛