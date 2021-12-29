【逆回購】人行連續兩日2000億逆回購操作 天量流動性撐跨年需要

繼周二（28日）後，中國人民銀行於周二（29日）再次開展2,000億元（人民幣，下同）的7天期逆回購操作，扣除當日有100億元逆回購到期，全天淨投放達到1,900億元。

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專家分析，短期跨年資金呈現供不應求的情況，人行明顯加大資金投放，旨在穩定市場預期。根據往年經驗，受監管考核、假期等因素影響，年底資金需求集中增加，資金價格容易出現脈衝式上漲，而人行一般會適時出手，滿足金融機構合理流動性需求。

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市場對明年寬鬆的預期日漸升溫，人行將有更多動作。人行早前已強調，做好2022年金融工作，要繼續做好「六穩、六保」工作，為穩定宏觀經濟大盤、保持經濟運行在合理區間營造適宜的貨幣金融環境。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。做好跨周期和逆周期政策設計，提高貨幣政策的前瞻性針對性。持續釋放貸款市場報價利率改革潛力，促進企業綜合融資成本穩中有降。

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記者：林衛