▲ 【AAPL】蘋果設140萬港元股份獎勵 防Meta等科企挖角「元宇宙」人才

蘋果（Apple，美：AAPL）據報設立特殊獎金（out-of-cycle bonuses），以免工程人才被Facebook母企Meta（美：FB）等科企挖角。外電引述消息指，蘋果擬向芯片設計、硬件、特定軟件和營運部門的優秀工程師，以受限制蘋果股權為獎金，分4年獲取最多相當於18萬美元的蘋果股份。

報道指，新獎勵股份計劃大致由5萬至18萬美元，大部分可獲8萬、10萬或12萬美元，作為薪金、原有花紅和購股權以外的薪酬。蘋果公司未有回應有關報道。

蘋果掀起矽谷人才爭奪戰，而Meta被視為主要的爭逐對手，雙方都在加發AR、VR等「元宇宙」軟硬件新發展。Meta過去數月挖角約100名蘋果工程師，蘋果最新也傳出聘請Meta的AR公關總監Andrea Schubert，籌備新團隊以負責AR及VR的發布和銷售事宜。

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